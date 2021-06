Meghan Markle et Harry : comment Archie a réagi à la naissance de Lilibet Diana

Depuis le 4 juin dernier, Meghan Markle et le prince Harry sont devenus parents pour la deuxième fois. Le couple a donné naissance à une fille, dont le prénom a déjà fait couler beaucoup d'encre. Et pour cause, la fillette s'appelle Lilibet Diana. Un joli hommage du prince Harry à sa défunte mère, la princesse Diana. La naissance de Lilibet Diana a été annoncée par le porte-parole du couple formé par Meghan Markle et Harry. "C'est avec une grande joie que le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, accueillent leur fille, Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, dans le monde. Lili est née le vendredi 4 juin à 11h40 sous les soins de confiance des médecins et du personnel du Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie. Elle pesait 7 livres 11 onces. La mère et l'enfant sont tous deux en bonne santé et s'installent à la maison", a fait savoir le porte-parole du couple.

"Meghan Markle et Harry ont préparé Archie"

Alors que Lilibet Diana est née il y a quelques jours seulement, les regards se tournent vers le petit Archie, le premier enfant du couple. Comment le petit-fils de la reine Elizabeth II a réagi à l'arrivée de sa soeur ? Une source proche de Meghan Markle et du prince Harry a répondu à cette question auprès de nos confrères américains de "People". "Ils l’ont préparé en parlant constamment du bébé malgré son jeune âge", indique cet informateur. Archie est donc ravi d'être désormais grand-frère. "Il est très content d’avoir une petite soeur", continue la source.

Par Matilde A.