Meghan Markle et Harry : la reine Elizabeth II a rencontré leur fille Lilibet Diana

Dimanche 6 juin 2021, le couple formé par Meghan Markle et le prince Harry a annoncé une heureuse nouvelle. Ils ont accueilli leur fille, prénommée Lilibet Diana et née le 4 juin 2021. C’est un porte-parole du couple qui a révélé l’arrivée du bébé : "C'est avec une grande joie que le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, accueillent leur fille, Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, dans le monde. Lili est née le vendredi 4 juin à 11h40 sous les soins de confiance des médecins et du personnel du Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie. Elle pesait 7 livres 11 onces. La mère et l'enfant sont tous deux en bonne santé et s'installent à la maison".

Meghan Markle et Harry "ne pouvaient pas attendre"

À la suite de cette annonce, la famille royale britannique a réagi. Le prince William et son épouse Kate Middleton ont affirmé être "ravis" tandis que la reine Elizabeth II a pris la parole par le biais d'un communiqué. "La Reine, le Prince de Galles et la Duchesse de Cornouailles ont également été informés et sont ravis de la nouvelle de la naissance d'une fille pour le Duc et la Duchesse de Sussex", est-il notifié dans le communiqué. Malgré la distance qui sépare Meghan Markle et Harry du reste de la famille royale britannique, le couple a trouvé LA solution pour présenter Lilibet Diana à leurs proches. Selon les informations de People, "Le Duc et la Duchesse de Sussex étaient très excités et ne pouvaient pas attendre de partager l'arrivée de leur fille". Ils ont donc organisé un appel en visioconférence avec la reine Elizabeth II pour lui présenter son arrière-petite-fille.

Par Matilde A.