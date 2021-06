Meghan Markle et Harry moqués pour avoir pris 20 semaines de congé parental

Ce vendredi 4 juin 2021, Meghan Markle et Harry ont accueilli leur deuxième enfant : une petite fille prénommée Lilibet Diana. C’est un porte-parole du couple qui a révélé l’arrivée du bébé. "C'est avec une grande joie que le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, accueillent leur fille, Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, dans le monde. Lili est née le vendredi 4 juin à 11h40 sous les soins de confiance des médecins et du personnel du Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie. Elle pesait 7 livres 11 onces. La mère et l'enfant sont tous deux en bonne santé et s'installent à la maison", a fait savoir le porte-parole du couple.

"Ils font quoi dans la vie ?"

Pour se remettre de cette "grossesse difficile", comme l'a indiqué une source proche de l'actrice américaine la semaine dernière, le couple a décidé de prendre 20 semaines de congé parental. Une décision vivement moquée, comme le rapporte le "Daily Express" ce mardi 8 juin 2021. Surtout en Australie. Meghan Markle et Harry ont été les cibles de vives moqueries dans l'émissions "Sunrise", le Télématin australien. L'animateur s'est interrogé : "Mais au fait, ils font quoi dans la vie ?". Sa co-animatrice Natalie Barr a alors énuméré les nombreux contrats signés par le duc et la duchesse de Sussex, précisant : "Ils se retirent de tous leurs contrats de plusieurs millions de dollars pendant un certain temps; si elle faisait autre chose, elle serait en congé de maternité". Ce à quoi l'animateur de "Sunrise" a rétorqué : "Je me demandais juste pour qui elle travaillait, en réalité elle travaille pour elle-même. C'est une influenceuse !" Et toc.

Par Matilde A.