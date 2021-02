Meghan Markle et Harry : pourquoi leur prochaine interview inquiète Buckingham ?

Meghan Markle et Harry commencent bien l'année ! Dimanche 14 février, jour de la Saint-Valentin, ils ont annoncé que le petit Archie allait être grand frère ! Une nouvelle qui a ravi l'entourage du couple. La Reine Elizabeth II aurait apporté son soutien à Harry et Meghan Markle selon le porte-parle de la couronne : "Sa majesté, le duc d'Edimbourg, le prince de Galles et la famille entière sont enchantés et ils ne leur souhaitent que du bonheur". L'enfant n'est pas encore né que les spéculations vont bon train. Les internautes se questionnent déjà sur le sexe du bébé mais également sur son prénom. La question de la nationalité de l'enfant à naître monopolise également le débat. De nombreuses questions que les fans de la monarchie britannique se posent, mais Meghan Markle et Harry y répondront peut-être très bientôt…

une interview surprise...

Ce lundi 15 février, CBS a en effet fait annoncé Meghan Markle et Harry donneront le 7 mars prochain une longue interview à Oprah Winfrey, amie proche de l'ancienne actrice. "Oprah Winfrey s'entretiendra avec Meghan, la duchesse de Sussex, dans une interview de grande envergure qui couvrira tout : ses débuts en tant que membre de la famille royale, son mariage, la maternité, son travail philanthropique et la façon dont elle gère la vie sous une pression publique intense. Plus tard, (Oprah Winfrey et Meghan Markle) seront rejointes par le prince Harry pour parler de leur déménagement aux États-Unis et de leurs futurs espoirs et rêves pour leur famille en pleine expansion". Un entretien d'une heure et demi qui fait peur à Buckingham Palace. Et pour cause, personne ne sait réellement ce que le couple va dévoiler !

Par J.F.