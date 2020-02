Meghan Markle et le prince Harry acceptent la décision radicale d'Elizabeth II

Meghan Markle et le prince Harry ne peuvent pas tout avoir. En décidant de quitter la famille, le couple a pris son indépendance financière et doit désormais entamer une nouvelle vie. Malgré que tous les deux avaient renoncé à leurs titres royaux, ils continuaient d'utiliser la marque "Sussex Royal". Déposée en juin 2019 pour l'exploitation de produits dérivés et utilisée pour leur association caritative ainsi que leur compte Instagram, la marque devait participer à leur nouvelle source de revenus. Mais Meghan Markle et le prince Harry qui ont investi une somme conséquente pour déposer le nom, voient leur plan échouer. Catégorique, la reine Elizabeth II s'est opposée à l'utilisation de cette appellation.

Le couple renonce à l'appellation "Sussex Royal"

Si la décision de la reine ne serait pas passée auprès de Meghan Markle, le couple a dû se résoudre à Sa Majesté. "Les responsables de la reine et du palais ont clairement le devoir de protéger la monarchie. Les activités commerciales de Meghan et Harry ne peuvent pas en faire partie", a expliqué sur Twitter Rebecca English, correspondante royale du DailyMail. Dans un communiqué officiel relayé par Omid Scobie, spécialiste des familles royales pour l'édition américaine d'Harper's Bazaar, un porte-parole des parents d'Archie a confirmé qu'ils acceptent de renoncer à l'appellation "Sussex Royal". "Etant donné les règles spécifiques du gouvernement britannique concernant l'utilisation du mot Royal, il a été convenu que leur organisation à but non lucratif, lorsqu'elle sera présentée ce printemps, ne sera pas nommée Fondation Sussex Royal. Le duc et la duchesse de Sussex n'ont pas l'intention d'utiliser "Sussex Royal" sur un quelconque territoire après le printemps 2020", est-il indiqué. Le couple doit donc faire marche arrière sur ses projets : "Les demandes de dépôt de marques, faites dans un but préventif en suivant les conseils de la Royal Foundation - dont ils ont reproduit le modèle -, ont été annulées."

Par Marie Merlet