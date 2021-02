Meghan Markle et le prince Harry attendent leur deuxième enfant

C’est officiel : la famille royale d’Angleterre comptera bientôt un membre de plus ! Ce dimanche 14 février 2021, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé par le biais de leur porte-parole, qu’ils seront bientôt parents à nouveau. "Nous confirmons que Archie s’apprête à devenir grand frère. Le duc et la duchesse de Sussex sont ravis d’attendre leur deuxième enfant" peut-on lire dans le communiqué envoyé à certains médias britanniques.

Un nouveau bonheur pour le duc et la duchesse de Sussex qui souhaitaient donner un petit frère ou une petite soeur à leur fils Archie né en mai 2019. En novembre dernier, Meghan Markle révélait d’ailleurs dans un texte écrit pour le New York Times, avoir été victime d’une fausse couche en juillet 2020 : "C’était un matin de juillet qui commençait aussi normalement que n’importe quel autre jour : préparer le petit-déjeuner. Nourrir les chiens. Prendre des vitamines. Après avoir changé la couche de mon fils, j’ai ressenti une forte crampe. Je me laissai tomber sur le sol avec lui dans mes bras, fredonnant une berceuse pour que nous restions tous les deux calmes, la mélodie joyeuse contrastant fortement avec mon sentiment que quelque chose n’allait pas. Je savais, en agrippant mon premier-né, que je perdais mon deuxième" avait-elle confié.

Une photo du baby bump de Meghan Markle dévoilée

S’ils ont pris la décision de ne plus revenir sur les réseaux sociaux, Meghan Markle, 39 ans et le prince Harry, 36 ans ont néanmoins accepté de passer devant l’objectif de la photographe Misan Harriman, qui a dévoilé une adorable photo sur son compte Instagram. Un cliché en noir et blanc où le couple apparaît sur l’herbe au pied, au pied d’un arbre. Le frère du prince William est assis tandis que sa femme est allongée, la tête sur ses genoux. Son ventre arrondi apparaît sous sa robe longue… et elle pose tendrement la main sur son baby bump.

"Meg, j’étais à ton mariage pour témoigner de la naissance de cette histoire d’amour, et mon amie, je suis honorée de capturer son développement. Félicitations au duc et à la duchesse de Sussex pour cette joyeuse nouvelle" écrit la photographe, en légende de sa photo qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et fait déjà le buzz.



Par E.S.