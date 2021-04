Meghan Markle et le prince Harry : ce prénom symbolique que leur fille pourrait porter

Le 14 février dernier, le prince Harry et Meghan Markle annonçait que leur famille est sur le point de s’agrandir puisque la jolie brune de 39 ans est enceinte de leur deuxième enfant. Déjà parents d’un petit garçon de deux ans prénommé Archie, ceux qui sont aujourd’hui considérés comme les plus rebelles de la famille royale vont cette fois accueillir une petite fille, comme ils l’ont révélé le 7 mars dernier, durant leur interview accordée à Oprah Winfrey.

Et comme toujours avant l’arrivée d’un royal baby, les bookmakers multiplient les paris en ce qui concerne le prénom du futur bébé. Dès le lendemain de l’annonce du sexe du bébé, c’est le prénom Diana qui était ainsi en tête des paris. Mais suite aux récents évènements au sein de la famille royale, voilà que le prénom Lily fait une remontée impressionnante. Ce week-end, alors que se tenaient les obsèques du prince Philip qui ont été synonymes de retrouvailles entre Harry et le reste de sa famille, le prénom Lily est arrivé dans le top 3 des bookmakers dans le classement dressé par BoyleSports.

Un choix de prénom stratégique

Comme l’explique le Daily Mail, certains Britanniques pensent qu’en choisissant ce prénom, les parents d’Archie pourraient envoyer une main tendue pour apaiser les tensions avec la reine Elizabeth II, notamment Car "Lilibet" était en effet son surnom quand elle était une jeune princesse. Ses plus proches membres de la famille, l’auraient appelée ainsi durant de nombreuses années et c’est son défunt mari le prince Philip qui serait à l’origine de ce tendre surnom utilisé par exemple en 1947, dans une lettre adressée à la reine mère.

"Diana est clairement la favorite, mais cela n’a pas découragé les parieurs de prédire d’autres noms potentiels" explique la porte-parole de BoyleSports, Sarah Kinsella. On note que le prénom Grace a également fait une grande progression ces derniers jours. Dans le top du classement figurent les prénoms Maria et Alexandria tandis que plus bas nous retrouvons Rose et Victoria.

Par E.S.