Meghan Markle et le prince Harry : ce surprenant livre sur le Megxit qu'ils préparent en secret

Désireux de mener une vie loin de l’étiquette royale et des protocoles, Meghan Markle et le prince Harry ont pris la décision de voler de leurs propres ailes. Depuis le 31 mars dernier, les parents du petit Archie ne sont donc plus considérés comme des membres de la famille royale d’Angleterre. La rupture avec Buckingham Palace a d’ailleurs été consommée avec à un départ précipité pour le Canada puis pour les États-Unis.

Mais avant de partir s’installer à Los Angeles, Meghan Markle et le prince Harry ont pris soin d’accorder une interview vérité à deux journalistes spécialistes de la famille royale. Comme le révèle le journal "Mail On Sunday", ces deux journalistes seraient en train d’écrire un livre sur les jeunes parents avec un grand passage consacré au Megxit. L’ouvrage baptisé "Royaux profondément modernes : le vrai monde d’Harry et Meghan (Thoroughly Modern Royals : The Real World Of Harry And Meghan, en anglais)" qui fait déjà couler beaucoup d’encre, devrait compter 320 pages croustillantes et devrait être publié le 11 août prochain.

Les Sussex veulent donner leur version de l'histoire

Très proches de ces deux journalistes spécialisés, Meghan Markle et le prince Harry auraient donc accepté de les aider dans la rédaction de leur ouvrage en se livrant à cœur ouvert sur leur expérience. À noter que l’un des deux auteurs n’est autre qu’Omid Scobie, un dénicheur de scoops "sérieux" sur la famille royale, toujours bienveillant envers le couple. Voilà pourquoi Meghan Markle et le prince Harry auraient accepté de ne rien lui cacher. L’autre auteur est une autre experte de la royauté : Carolyn Durand, une spécialiste qui exerce depuis 15 ans.

Puisque cette biographie est réalisée pour relater la "vraie" histoire de Meghan et Harry, la famille royale tremble déjà sur les révélations que le couple a pu faire.

Par E.S.