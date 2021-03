Meghan Markle et le prince Harry : Cette nouvelle photo de famille dévoilée en pleine tourmente

Ce dimanche 7 mars était une date particulièrement sombre pour la famille royale britannique. Un an après leur départ surprise de la monarchie, Meghan Markle et le prince Harry ont brisé le silence. Leur toute première interview depuis leur indépendance a été diffusée sur la chaîne américaine CBS. Mené par la célèbre journaliste Oprah Winfrey, cet entretien était explosif. Si la Palais de Buckingham s'attendait à trembler en découvrant les propos du prince Harry et de Meghan Markle, jamais il n'aurait pu imaginer que ce serait aussi grave. Cette interview a donc eu l'effet d'une bombe outre-Manche et a provoqué une guerre froide avec la monarchie. Néanmoins, les parents du petit Archie, qui attendent leur deuxième enfant, se sont également laissé aller à de tendres confidences et ont dévoilé le sexe de leur futur bébé. Très heureux, le prince Harry a déclaré : "Avoir un enfant en soi, c’est déjà extraordinaire, mais un garçon et une fille… Qu’est-ce qu’on pourrait demander de plus." D'ailleurs, ce lundi 8 mars, une nouvelle photo de famille a été partagée sur les réseaux sociaux et cette dernière a fait fondre la Toile.

"Félicitations mes amis"

Ce cliché, rempli d'amour, a été dévoilé sur le compte Instagram du photographe Misan Harrima. Sur cette photo en noir et blanc, le prince Harry enlace avec tendresse son épouse pendant que Meghan Markle porte dans ses bras leur fils Archie. Le visage de ce dernier est dissimulé et le jeune garçon est emmitouflé dans une couverture. Par ailleurs, ce cliché offre un autre aperçu du babybump de l'ancienne actrice de Suits. Pour accompagner sa publication, l'ami du couple a commenté : "Quelle merveilleuse nouvelle à célébrer à l'occasion de la Journée internationale de la femme ! Félicitations mes amis et bienvenue au #girldad club H." En pleine tourmente après le scandale de leur interview et les propos accablants à l'encontre de la famille royale britannique, le duo, qui a pris son indépendance en s'installant à Los Angeles, a voulu prouver son unité et affiché son bonheur.

Par Solène Sab