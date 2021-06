Meghan Markle et le prince Harry de nouveau parents, ils annoncent la naissance de leur fille

La famille royale vient de s’agrandir. Ce dimanche 6 juin, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé avec bonheur la naissance de leur fille, leur deuxième enfant. C’est un porte-parole du couple qui a révélé l’arrivée du bébé, qui porte un prénom en honneur de sa grand mère, la princesse Diana, et de la reine Elizabeth II : "C'est avec une grande joie que le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, accueillent leur fille, Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, dans le monde. Lili est née le vendredi 4 juin à 11h40 sous les soins de confiance des médecins et du personnel du Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie. Elle pesait 7 livres 11 onces. La mère et l'enfant sont tous deux en bonne santé et s'installent à la maison".

Une petite fille au prénom symbolique

Le porte-parole a poursuivi : "Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la reine, dont le surnom familial est Lilibet. Son deuxième prénom, Diana, a été choisi en l'honneur de sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles. Il s'agit du deuxième enfant du couple, qui a également un fils de deux ans nommé Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Le duc et la duchesse vous remercient pour vos voeux chaleureux et vos prières alors qu'ils profitent de ce moment spécial en famille". C’est la toute première fois qu’un membre de la famille royale britannique voit le jour sur le sol américain. Reste à voir si Meghan Markle et le prince Harry vont se rendre dans les prochaines semaines en Angleterre afin de présenter leur petite fille à la reine Elizabeth II.

Par Alexia Felix