Meghan Markle et le prince Harry : des détails sur leur biographie explosive dévoilés

Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas fini de faire couler de l'encre. Déjà marquée par le départ des Sussex et les multiples révélations dans la presse, la famille royale britannique va connaître un nouveau tremblement dans quelques mois. Le 11 août prochain, une biographie sur les parents d'Archie va sortir et commence déjà à faire du bruit, rapportent plusieurs médias britanniques. Dans cette ouvrage pour le moment intitulé "Finding Freedom", écrit par les journalistes très informés Omid Scobie et Carolyn Durand, les coulisses du coup d'éclat du couple seront dévoilées. Cibles de nombreuses critiques, Meghan Markle et le prince Harry devraient être présentés de manière avantageuse d'après la description du livre qui a pour objectif de "déconstruire les nombreuses rumeurs et les fausses idées autour des Sussex", d'après les premières indiscrétions.

La "véritable histoire" du couple dévoilée

Dans ce "portrait désarmant d'un couple influent, visionnaire qui n'a pas peur de briser les traditions", les Sussex sont présentés avec des superlatifs par les journalistes. La description de la biographie présente ainsi un couple "déterminé à dessiner une nouvelle trajectoire loin des projecteurs, et investi dans la mission de construire un héritage philanthropique qui laissera une trace indélébile dans le monde". En guerre contre les tabloïds britanniques, Meghan Markle et le prince Harry vont par le biais de cet ouvrage, pouvoir exposer leur "véritable histoire". Le livre promet d'aller "au-delà des gros titres pour révéler des détails inconnus de la vie commune de Harry et Meghan, dissipant les nombreuses rumeurs et idées fausses qui affligent le couple des deux côtés de l'Atlantique''. De nouvelles révélations qui risquent de faire déchanter les Windsor.

Par Marie Merlet