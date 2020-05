Meghan Markle et le prince Harry dévoilent une vidéo d'Archie pour ses 1 an

Meghan Markle a fait beaucoup parler d'elle dès son arrivée dans la famille royale. Une arrivée extrêmement commentée, d'autant plus qu'elle l'a quelque peu chamboulé. En effet, Harry et Meghan ont pris la décision de démissionner de leurs fonctions royales en ce début d'année 2020. Depuis, ils ne cessent de faire la Une des médias.

Il y a quelques jours, l'ancienne actrice de "Suits" a été pointée du doigt pour son comportement de princesse et de diva, ce qui lui a valu quelques surnoms peu flatteurs comme par exemple "Me-Gain" ("Moi-Gagne"), un jeu de mot avec son prénom Meghan en anglais, ou encore "the Duchess of Difficult" ("la Duchesse du Difficile).

un premier anniversaire loin de sa famille

Malgré les tensions entre le palais royal et le couple, tous attendaient avec impatiente l'anniversaire du petit Archie. Ce mercredi 6 mai, le garçon fête ses 1 an. Ses parents ont donc décidé de célébrer ça comme il se doit, malgré le confinement et l'éloignement de leurs proches.

Leur confident et ami Omid Scobie a posté une vidéo inédite sur Twitter sur laquelle on voit le petit garçon accompagnée de Meghan Markle, récemment clashé par le père de Boris Johnson, qui lui lit le livre "Duck, Rabbit". Sur cette dernière, on entend le prince Harry, fier de son fils lui dire "bravo" en français. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les internautes, notamment britanniques, attendaient avec impatience ce nouveau cliché du petit garçon. Cette séquence a également été postée en soutien à l'association Save Children UK qui donne de la nourriture et des ressources aux enfants touchés par la pandémie.

The Sussexes hope that by sharing with #SaveWithStories it will raise awareness around the urgency of bringing much-needed support to millions of children. @akrfoundation’s “Duck! Rabbit!” is one of Archie’s favorite books and you can watch in full here: https://t.co/jxJ4E3pQVU pic.twitter.com/HNtHu8zEGc — Omid Scobie (@scobie) May 6, 2020

Par J.F.