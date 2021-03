Meghan Markle et le prince Harry : la presse anglaise met en lumière un de leurs mensonges

Deux semaines après leur interview explosive accordée à Oprah Winfrey, Meghan Markle et le prince Harry continuent de faire les gros titres. En se confiant à la célèbre présentatrice américaine, les parents du petit Archie ont révélé que leur départ d’Angleterre était lié à une accumulation de coups bas des membres de la famille royale. Racisme, critiques, complots avec les tabloïds anglais, refus de les protéger eux et leur fils Archie… cette interview a littéralement fait tomber les masques.

Maintenant qu’ils sont heureux et apaisés dans leur villa de Malibu, Harry et Meghan parviennent à se confier sans fards. Ainsi, ils ont également révélé s’être mariés en secret, trois jours avant leur mariage royal, sans invités, ni témoins pour avoir un souvenir rien qu’à eux ! Le couple soutenait que cette union secrète a été célébrée par Justin Welby, l’archevêque de Canterbury, dans le jardin de Nottingham Cottage.

Meghan Markle et le prince Harry ont-ils menti ?

Ce lundi 22 mars 2021, la presse anglaise dément cette information en s’appuyant sur la copie de leur propre certificat de mariage. Le magazine "The Sun" a en effet publié un document fourni par l’Office général du registre, qui confirme que le mariage a bien lieu le 19 mai 2018 au château de Windsor. M. Borton, le responsable qui a rédigé ce certificat a déclaré que Meghan Markle était "manifestement confuse et mal informée" à propos de ce mariage.

"Ils ne se sont pas mariés trois jours plus tôt devant l’archevêque de Canterbury" a insisté M. Borton auprès du Sun. Selon lui, que ce que décrivent la duchesse et le duc de Sussex comme un mariage secret est en réalité l’échange de leurs vœux. "Ils ont dû échanger leurs vœux, ce qui est à la mode, ou bien c’était une simple répétition", a-t-il continué. "Ils n’auraient pas pu s’unir dans l’enceinte de ce jardin car il ne s’agit pas d’un lieu autorisé et qu’il n’y avait pas assez de témoins présents pour que la cérémonie soit valide. Le certificat en la possession de l’actrice américaine serait donc un certificat de vœux mais de mariage officiel" a-t-il conclu.

Par E.S.