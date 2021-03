Meghan Markle et le prince Harry : la reine Elizabeth II réagit aux accusations de racisme

Deux jours après l'interview très attendue de Meghan Markle et du prince Harry, la reine Elizabeth II sort du silence. Dans un communiqué de Buckingham Palace diffusé ce 9 mars, la reine d’Angleterre a réagi aux accusations de racisme formulées par le couple à l'encontre de la famille royale britannique. "La famille royale est très attristée d'apprendre à quel point les dernières années ont été éprouvantes pour Harry et Meghan", peut-on lire. La reine Elizabeth II a ensuite jugé “préoccupantes” les accusations de racisme : "Les problèmes mis en avant, notamment ceux liés au racisme, sont préoccupants. Même si certaines versions peuvent varier, nous prenons cela très au sérieux et en discuterons avec la famille en privé".

Des "inquiétudes" sur la couleur de peau d'Archie

Dans son entretien accordé à Oprah Winfrey, Meghan Markle n'a pas prononcé le mot "racisme" mais a évoqué les "inquiétudes et conversations" au sujet de la couleur de peau concernant son fils Archie au sein de Buckingham Palace, sans mentionner la ou les personnes concernées par ces propos. Dans ce communiqué, le palais a souligné que le couple et leur fils Archie "seront toujours des membres de la famille très aimés". Meghan Markle, dont le père Thomas Markle avec qui elle n'est plus en contact "ne pense pas que la famille royale britannique soit raciste", a mis en cause avec le prince Harry, la pression médiatique et l'incompréhension de la famille royale sur ce qu'ils vivaient pour expliquer leur retrait de la Couronne. Emue en évoquant ses difficultés à s’intégrer à la vie royale, Meghan Markle a aussi fait part de ses pensées suicidaires durant sa première grossesse.

Par Marie Merlet