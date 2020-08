Meghan Markle et le prince Harry : le nom officiel de leur fondation dévoilé

En quittant la Couronne britannique, Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas seulement renoncé à leurs fonctions royales. Le couple s'est ainsi vu interdire par la reine Elizabeth II, d'utiliser la marque "Sussex Royal" pour le nom de leur fondation. Les parents d'Archie ont donc dû changer leur plan pour la création de leur organisation caritative. Alors qu'ils avaient déposé la marque "Sussex Royal" en juin 2019 pour leurs activités commerciales, Meghan Markle et le prince Harry ont tout annulé ensuite. La nouvelle appellation de leur fondation était depuis attendue. Ce que le DailyMail a dévoilé ce mercredi 26 août, a repéré Gala : la "Sussex Royal Foundation" se nomme désormais "The Markle Windsor Foundation".

Un lien avec la maison Windsor

Ce changement de nom a été officialisé après la publication des documents et l’enregistrement de la MWX Foundation le 5 août dernier. En choisissant cette appellation, Meghan Markle et le prince Harry reprennent ainsi leurs propres patronyme et font un lien avec la maison Windsor. Avant cette officialisation, le couple avait pourtant déjà utilisé le nom MWX Foundation lorsqu'il a créé la société MWX Trading Ltd en ce mois d'août. L'avocat des Sussex, Gerrard Tyrrell, a été nommé comme secrétaire. Ce premier changement marque les nouveaux débuts du couple pour la création de leur organisation caritative, après avoir nommé en avril dernier leur organisation philanthropique "Archewell" en hommage au petit Archie.

Par Marie Merlet