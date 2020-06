Meghan Markle et le prince Harry : Les premiers mots d’Archie révélés

Depuis plusieurs semaines, Meghan Markle et le prince Harry vivent à Los Angeles après avoir décidé de quitter leurs fonctions au sein de la famille royale britannique. Mais si le couple a voulu fuir la presse britannique, les fans du couple ont tout de même des nouvelles du petit Archie. Il y a quelques mois, une source s’était confiée à US Weekly : "Quand Harry entre dans la pièce, Archie est tellement excité. Il met les bras en l'air. C'est sa façon de dire : “Prends-moi !” Il s'intéresse beaucoup à son environnement et n'hésite pas à entrer en interaction avec les gens. Il aime se divertir. Ce n'est pas un bébé dans le besoin. Il ira avec plaisir chez des amis de Harry et Meghan, sans faire de bruit. C'est un bébé fort et on peut dire qu'il est super intelligent".

"Il dit quelques mots"

Et à bientôt 13 mois, le petit Archie a franchi une toute nouvelle étape puisque le bébé a dit ses premiers mots selon un proche de Meghan Markle et du prince Harry qui s’est confié à US Weekly : "Il dit quelques mots, comme Papa, Maman, livre et chien.Il aime jouer à cache-cache et utiliser des blocs de construction". Reste à voir si Meghan Markle et le prince Harry vont dévoiler une vidéo des exploits d’Archie. Le mois dernier, le couple a dévoilé des images du bébé à l’occasion de ses 1 an. Sur la vidéo, Meghan Markle lit un livre à Archie, tandis que le prince Harry, fier de son fils, lui dit "bravo" en français. Une vidéo qui avait beaucoup ému les internautes. Cette séquence avait également été postée en soutien à l'association Save Children UK qui donne de la nourriture et des ressources aux enfants touchés par la pandémie.

Par Alexia Felix