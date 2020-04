Meghan Markle et le prince Harry : Leur agent immobilier révèle où ils vont vivre

Après avoir posé pendant quelques semaines leurs valises au Canada, Meghan Markle et le prince Harry ont pris la décision de partir vivre aux Etats-Unis, et plus précisément à Los Angeles, pour se rapprocher de Doria Ragland, la mère de Meghan Markle. Mais si le couple espérait commencer une nouvelle vie simplement, Donald Trump a rapidement lancé un tacle au couple en annonçant qu’il ne compatit pas payer les frais liés à leur sécurité : "Je suis un grand ami et grand admirateur de la reine et du Royaume-Uni. Il a été rapporté que Harry et Meghan, qui ont quitté le Royaume, devaient résider de façon permanente au Canada. Maintenant ils ont quitté le Canada pour les États-Unis. Cependant, les États-Unis ne paieront pas pour leur sécurité et leur protection. Ils doivent payer !". Si le couple a répliqué en assurant qu’il n’avait pas l’intention de demander l’aide du gouvernement américain, Meghan Markle et le prince Harry doivent faire face à une autre mauvaise nouvelle.

Le couple s’offre la maison de Mel Gibson

Alors qu’ils auraient enfin trouvé la maison de leur rêve, le Sun a révélé qu’il s’agirait de l’ancienne villa de l’acteur Mel Gibson située dans le prestigieux quartier de Malibu. Le bien, qui était en vente depuis 2017, aurait été vendu pour 12 millions de dollars. Si l’information n’aurait jamais dû être divulguée, l’agent immobilier de Meghan Markle et le prince Harry, Andrea Pilot, a révélé la nouvelle sur les réseaux sociaux : "Grande nouvelle, le prince Harry et Meghan ont acheté la maison de Mel Gibson", a-t-elle écrit avant de supprimer en catastrophe sa publication. Si la nouvelle s’est propagée sur la Toile, ni Meghan Markle ni le prince Harry n’ont réagi. Le couple a décidé de se faire très discret depuis l’annonce du Megxit.

Par Alexia Felix