Meghan Markle et le prince Harry : leur carte de vœux très originale avec Archie

Même s’ils ont officiellement quitté la famille royale en mars 2020, Meghan Markle et le prince Harry ne comptent rompre avec certaines traditions. À quelques heures du réveillon de Noël, le couple Sussex a dévoilé sa carte de vœux. La première depuis qu’ils ont quitté le Royaume-Uni pour aller s’installer à Los Angeles. Et cette année encore, le petits-fils d'Elisabeth II et l’ancienne actrice hollywoodienne ont présenté une carte avec Archie au centre de l’attention.

Après avoir dévoilé un selfie en noir et blanc du petit garçon en 2019, ils ont cette fois-ci choisi un dessin représentant leur famille. Sur celle-ci, les jeunes parents se tiennent à l’entrée d’une adorable petite maison décorée pour Noël avec leur fils dans les bras entouré de ses chiens. "La photo originale de la famille a été prise à leur domicile au début du mois par la mère de la duchesse. Le petit sapin de Noël, y compris les décorations faites maison, a été choisi par Archie, et le sapin sera replanté après les vacances", a confié un porte-parole du couple au Daily Mail.

Un Noël loin de la famille royale pour Meghan Markle et le prince Harry

Toujours très engagés dans de nombreuses associations caritatives, c’est via le compte Twitter de Mayhew, une organisation de protection des animaux notamment au Royaume-Uni, que le frère du prince William et son épouse ont dévoilé cette nouvelle carte de vœux… non-royale ! Sur ses réseaux sociaux, la fondation a indiqué : "Le duc et la duchesse ont aussi fait un don personnel, pour nous aider à être là pour les chiens, chats et les gens de notre communauté".

Covid-19 oblige, Meghan Markle et le prince Harry célébreront les fêtes de fin d’année loin de la couronne britannique. C’est en compagne de la grand-mère maternelle du petit Archie, du producteur David Foster et Katharine McPhee (participante célèbre d’ "American Idol"), qu’ils passeront le réveillon de Noël dans leur somptueuse villa en Californie. La règle des six personnes maximum autour table sera donc respectée !

We’re thrilled to receive wonderful Christmas wishes from our Patron, The Duchess of Sussex, who also made a personal donation, helping dogs, cats and our community. From all of us at Mayhew, thank you and Merry Christmas.

Find out more! https://t.co/5o2RHLveRM pic.twitter.com/uBV19F6Odt (themayhew) December 23, 2020

Par C.F.