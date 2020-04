Meghan Markle et le prince Harry : Leur décision radicale contre la presse britannique

L’heure est à la mise au point pour Meghan Markle et le prince Harry. Alors que le couple a décidé de vivre aux Etats-Unis après avoir quitté la famille royale britannique, Meghan Markle et le prince Harry ont pris une grande décision puisqu’ils ont décidé qu’à l’avenir ils ne collaboreront plus avec quatre des principaux tabloïds britanniques : The Daily Mail, Express, Mirror et The Sun. Le couple a ainsi fait parvenir une lettre cinglante à leur direction ce dimanche 19 avril. Dans un communiqué, Meghan Markle et le prince Harry ont expliqué leur choix, assurant ne pas vouloir censurer la presse britannique ni ne plus informer le public : "Depuis plusieurs années, des médias savent l'influence qu'ils ont pour prendre pour argent comptant ce qu'ils disent ou ce qu'ils impriment même s'ils savent que leurs articles sont déformés, faux ou tout simplement intrusifs. Quand ce pouvoir s'en amuse sans aucune responsabilité, la vérité qu'on voudrait voir dans cette industrie se retrouve fortement dégradée. Le duc et la duchesse de Sussex ont vu tant de gens qu'ils connaissent mais aussi des parfaits étrangers dont la vie a complètement basculé pour de mauvaises raisons, si ce n'est que la recherche d'informations salaces pour augmenter les revenus publicitaires".

Une nouvelle guerre contre les médias ?

Meghan Markle et le prince Harry ont donc fait savoir à leur équipe de communication qu’elle ne devra plus donner d’informations aux journalistes de ces médias. Le couple se laisse la liberté de choisir les médias et les journalistes avec qui il souhaite s’engager pour défendre les causes qui lui tienne à coeur : "Nous espérons que cette nouvelle approche sera entendue et respectée". Depuis plusieurs mois, Meghan Markle est en guerre contre les médias britanniques. Souvent critiquée, la mère du petit Archie a même décidé de porter plainte contre The Mail on Sunday après la publication d’une lettre destinée à son père Thomas. Reste à voir à présent la réponse des médias britanniques.

This evening Prince Harry and Duchess Meghan told the editors of four major British tabloids that they will never deal with them again. Their letter — written by representivies for the couple and sent to the Daily Mail, Express, Mirror and The Sun — can be read in full below pic.twitter.com/SwF3afIBvG — Omid Scobie (@scobie) April 20, 2020

