Meghan Markle et le prince Harry : Leur nouveau projet dévoilé

Depuis leur décision de quitter la famille royale britannique, Meghan Markle et le prince Harry enchaînent les projets. Et à quelques semaines d’accueillir leur deuxième enfant, Meghan et Harry ont décidé de signer un partenariat mondial pluriannuel avec la multinationale Procter & Gamble. Et l’objectif sera de se concentrer sur l’égalité des sexes et de mettre des espaces en ligne plus inclusifs ainsi que sur la résilience et l’impact dans le sport : "La Fondation Archewell croit qu'avec la communauté et grâce à un service compatissant envers les autres, nous pouvons déclencher un changement culturel systémique. Afin de faire cela et de bâtir des communautés plus compatissantes, la Fondation Archewell a annoncé aujourd'hui un partenariat mondial pluriannuel avec Procter & Gamble. Par le biais de la Fondation Archewell, le duc et la duchesse de Sussex ont pour mission de bâtir un avenir plus équitable et plus juste pour les femmes et les filles", a indiqué le couple sur le site de leur fondation Archewell.

Les projets s’accumulent

Un projet qui s’ajoute à la longue liste de ceux lancés par Meghan Markle et le prince Harry. Alors que l’ancienne actrice a décidé de sortir un livre, le prince Harry a annoncé avec fierté son projet avec Netflix, celui de travailler sur une série documentaire qui va suivre les Invictus Games de 2022, un événement créé en 2014 par le prince Harry pour valoriser les vétérans de guerre, blessés, handicapés, et mutilés : "Depuis les tout premiers jeux invictus en 2014, nous savions que chaque concurrent contribuerait à sa manière exceptionnelle à une mosaïque de résilience, de détermination et de résolution. Cette série donnera aux communautés du monde entier une fenêtre sur les histoires émouvantes et édifiantes de ces concurrents sur leur chemin vers les Pays-Bas l'année prochaine. En tant que première série d'Archewell Productions avec Netflix, en partenariat avec la fondation Invictus Games, je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par le voyage à venir ou plus fier de la communauté Invictus pour inspirer continuellement la guérison mondiale, le potentiel humain et le service continu", a expliqué le prince Harry dans un communiqué.

Par Alexia Felix