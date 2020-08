Meghan Markle et le prince Harry : leur nouveau projet secret à la télévision

Libérée de ses fonctions royales, Meghan Markle continue de s'engager. Après avoir renoué avec Hollywood en prêtant sa voix au documentaire "Elephant" disponible sur Disney +, l'actrice américaine serait prête à retrouver les écrans de télévision. Avec le prince Harry, elle préparerait un nouveau projet plus politique, selon The Mirror ce dimanche 23 août. Après avoir annoncé sa décision de voter aux présidentielles américaines, Meghan Markle souhaite aller plus loin pour partager les valeurs qu'elle partage avec le prince Harry, notamment sur l’égalité raciale et le droit des femmes.

Une émission "assez politique" à la télévision

"Ils ont proposé une série axée sur l’autonomisation des femmes et des jeunes filles dans le monde aujourd’hui. Le programme se concentrera sur les questions de race, un sujet qui a toujours passionné Meghan. Il aura une position assez politique et parlera également de féminisme", a indiqué une source du milieu audiovisuel au Mirror. Si cette émission ne sera pas consacrée au couple, il pourrait tout de même apparaître. Pour vendre leur projet dont ils seraient les producteurs, Meghan Markle et le prince Harry auraient déjà rencontré plusieurs sociétés de production américaines dont NBC Universal, indique Mirror. Ils auraient eu une réunion avec les principaux dirigeants de l'entreprise, dont la présidente de NBCUniversal Content Studios, Bonnie Hammer, qui avait connu Meghan Markle lorsqu'elle jouait dans la série Suits.

Par Marie Merlet