Meghan Markle et le prince Harry : leur premier projet avec Netflix dévoilé

En quittant la famille royale, Meghan Markle et le prince Harry ont gagné leur indépendance financière. Et le couple Sussex n'a pas perdu de temps avec la signature d'un contrat à 130 millions d'euros avec la plateforme Netflix, en septembre dernier. Avec leur société de production Archewell, ils prévoient de produire des films et des séries pour le géant du streaming. Leur premier projet a été dévoilé ce mardi 6 avril à travers un communiqué. Les parents d'Archie vont travailler sur une série documentaire qui va suivre les Invictus Games de 2022, un événement créé en 2014 par le prince Harry pour valoriser les vétérans de guerre, blessés, handicapés, et mutilés.

Le prince Harry à l'écran

Cette série documentaire intitulée "Heart of Invictus" va suivre l’entraînement des anciens combattants ainsi que la préparation des organisateurs des Invictus Games, reportés deux fois en raison de la pandémie. Producteur exécutif du documentaire, le prince Harry va faire son apparition à l'écran. "Depuis les tout premiers jeux invictus en 2014, nous savions que chaque concurrent contribuerait à sa manière exceptionnelle à une mosaïque de résilience, de détermination et de résolution. Cette série donnera aux communautés du monde entier une fenêtre sur les histoires émouvantes et édifiantes de ces concurrents sur leur chemin vers les Pays-Bas l'année prochaine", a-t-il déclaré en partageant son enthousiasme pour ce nouveau projet : "En tant que première série d'Archewell Productions avec Netflix, en partenariat avec la fondation Invictus Games, je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par le voyage à venir ou plus fier de la communauté Invictus pour inspirer continuellement la guérison mondiale, le potentiel humain et le service continu".

Par Marie Merlet