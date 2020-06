Meghan Markle et le prince Harry obligés de quitter l’anniversaire du prince Charles ?

Alors que le benjamin du prince Charles et sa femme Meghan Markle ont choisi de quitter le Royaume-Uni et la famille royale pour les Etats-Unis, des rumeurs refont surface. Et elles concernent la fête d’anniversaire du prince Charles. Les faits remonteraient à deux ans, le 22 mai 2018. Ce jour-là, le prince Charles organise une garden party pour ses 70 ans. Et il aurait viré son fils et sa belle-fille de son anniversaire… Lady Colin Campbell, qui prépare la sortie de son livre à scandales "Meghan et Harry : the real story", révèle des propos rapportés de cette journée d’anniversaire au Daily Express. Elle explique qu’une "personne très connue avec des très bonnes connections avec le palais" lui aurait raconté que "quelque chose s’était passée à la toute première garden party (du couple) à Buckingham Palace" sans en dire plus.

Une vidéo refait surface et relance les rumeurs

Et selon lady Colin Campbell, les propos l’auraient "stupéfaite et étonnée" rapporte le Daily Star. Il n’en fallait pas plus pour qu’une vidéo refasse surface sur les réseaux sociaux et relance les rumeurs de mésentente entre le couple et le prince Charles. C’est le compte Twitter "Murky Meg" spécialistes des potins sur les Sussex qui remonte une vidéo de 45 secondes. Les internautes voient Charles venir parler à son fil Harry et à Meghan Markle. Est-ce un au-revoir ? Les propos ne sont pas audibles. Mais juste après Camilla Parker Bowles fait de même et le couple semble partir. Il n’en fallait pas plus pour semer le doute, le prince Charles aurait-il virer son fils et sa belle-fille de son anniversaire ? De son côté, la légende de la vidéo l’affirme : "Vous vous rappelez de la garden party pour les 70 ans de Charles ? Et que les Markles avaient été priés de partir après 40 minutes à cause du comportement de Meghan ? Ils ont été escortés à l’extérieur avec leur entourage. M n’était pas contente".

Here is the video where Charles seems to tell Harry it’s time to leave https://t.co/K33Y1zMUjD — (@Murky__Meg) June 15, 2020

Par Non Stop People TV