Meghan Markle et le prince Harry partagent une adorable photo d'Archie pour son anniversaire

Ce jeudi 6 mai est une journée particulière pour Meghan Markle et le prince Harry. Leur fils, Archie, fête son deuxième anniversaire. Pour l'occasion, le prince Charles a partagé un tendre cliché souvenir de lui en compagnie du prince Harry tenant dans ses bras Archie, pour souhaiter l'anniversaire de son petit-fils sur le compte Instagram officiel de Clarence House. Si ce geste est adorable en soit, il a suscité de vives polémiques. Certains se sont offusqués de l'absence de Meghan Markle sur cette photo, pendant que d'autres ont déploré le fait que le duc de Cornouailles n'ait pas eu la même attention pour ses autres petits-enfants, le prince Louis et la princesse Charlotte qui viennent également d'avoir un an de plus. Par ailleurs, les aficionados de la famille royale n'attendaient qu'une chose, que les Sussex partagent un cliché inédit de leur fils pour fêter ses deux ans, et c'est à présent chose faite !

"Chaque dollar compte"

Même si le prince Harry et Meghan Markle ne sont plus des membres actifs de la monarchie britannique, ils ont tout de même tenu à conserver une tradition que les fans adorent particulièrement. Pour les deux ans d'Archie, le duo qui s'est installé en Californie a partagé une adorable photo du petit prince. De dos, l'arrière-petit-fils de la Souveraine tient dans ses mains une horde de ballons à motifs. Un cliché d'une infinie tendresse. Par ailleurs, pour accompagner cette publication, les Sussex ont également tenu à encourager leurs abonnés à faire des dons pour lutter contre la covid-19 en l'honneur de l'anniversaire de leur fils. Dans un communiqué officiel qu'ils ont partagé sur le site de leur fondation Archewells, les futurs parents d'un deuxième enfant ont déclaré : "Nous ne pourrons véritablement nous en sortir que lorsque tout le monde et toutes les régions auront un accès égal au vaccin. C'est pour cette raison, que nous vous appelons à contribuer, à votre échelle et si vous en avez les moyens, à la distribution de vaccins pour les plus vulnérables." Comme ils l'ont si bien rappelés, "chaque dollar compte". Pour conclure leur message, ils ont confié : "Nous ne pouvons pas penser à une meilleure manière d'honorer l'anniversaire de notre fils. (...) Même une petite contribution peut avoir des grandes répercussions". Un beau message pour célébrer les deux ans d'Archie.

The Archewell website has now been updated with what appears to be a sweet picture of the birthday boy and his balloons! #Archies2ndBirthday pic.twitter.com/PjQzj8qVc0 — Emily Nash (@emynash) May 6, 2021

Par Solène Sab