Meghan Markle et le prince Harry perdent leurs derniers engagements royaux

La page est définitivement tournée avec la couronne. Le prince Harry et Meghan Markle perdent leurs derniers titres officiels. Le duc et la duchesse de Sussex ont confirmé à la reine leur mise en retrait définitive de la famille royale britannique, a annoncé le palais de Buckingham ce vendredi 19 février. "À la suite de conversations avec le duc, la reine a confirmé qu’en s’éloignant du travail de la famille royale, il n’est pas possible pour lui de continuer à assumer les responsabilités et les devoirs qui accompagnent une vie de service public", a précisé le communiqué. Après une période de transition d'un an accordée au couple qui avait cessé ses activités auprès de la couronne, le prince Harry et Meghan Markle n'ont pas souhaité revenir sur leur retrait.

Le couple ne revient pas sur son retrait

"Bien que tous soient attristés par leur décision, le duc et la duchesse demeurent des membres très aimés de la famille royale", a assuré le palais de Buckingham. Installés en Californie, le prince Harry et Meghan Markle vont respectivement perdre leurs titres militaires et leurs patronages royaux. Le 7 mars prochain, le couple qui attend son deuxième enfant, donnera pour la première fois une interview à la télévision depuis son départ de la famille royale. Le prince Harry et Meghan Markle se confieront à Oprah Winfrey. sur leur déménagement aux États-Unis, leur mariage, leurs projets mais aussi comment l'actrice a vécu son arrivée au sein de la famille royale et la pression médiatique. Un entretien très attendu qui inquiète déjà la famille royale.

Par Marie Merlet