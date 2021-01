Meghan Markle et le prince Harry : pourquoi ils ne reviendront pas sur les réseaux sociaux

Près d'un an après leur départ de la famille royale, Meghan Markle et le prince Harry continuent de montrer qu'ils prennent leurs propres décisions et n'ont font qu'à leur tête. Suite à leur annonce de volonté d'émancipation, la reine Elizabeth II assez furieuse de ne pas avoir été prévenue, avait organisé une réunion avec son petit-fils pour discuter de son départ. Il avait alors été décide que le couple entame une émancipation provisoire avec une période de transition d'un an. La Couronne a également demandé à Meghan et Harry de ne plus utiliser l'entité "Sussex Royal" car ils ne sont plus autorisés à parler au nom de la famille royale.



Les parents d'Archie avaient alors abandonné leur compte Instagram du même nom tout en continuant à rester présents sur les réseaux sociaux à titre personnel.

Meghan Markle et le prince Harry quittent les réseaux sociaux

Or, nous apprenons que le couple a pris une décision radicale : quitter tous les réseaux sociaux à savoir Facebook, Twitter et même Instagram. Une source proche a en effet assuré au Sunday Times que le prince et son épouse ne souhaite plus avoir un oeil sur les réseaux sociaux et qu'ils ne comptent pas promouvoir leur fondation par le biais de ces plateformes.



Si le duc et la duchesse de Sussex ont fait ce choix, c'est simplement car ils ont été traumatisés par le déferlement de haine à l'égard, sur ces mêmes réseaux sociaux. En octobre dernier, Meghan Markle avait d'ailleurs donné son point de vue sur les réseaux sociaux et livré un message fort en les comparant à une drogue : Les personnes qui développent une addiction aux drogues sont appelées des "utilisateurs" ("users" en anglais, qui s'utilise aussi bien pour "consommateur" que pour "utilisateur") et des personnes qui sont sur les réseaux sociaux sont appelées des "utilisateurs" a-t-elle clamé.

Par E.S.