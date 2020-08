Meghan Markle et le prince Harry : rencontre, mariage… Retour sur leur histoire d’amour

Elle est actrice et Américaine, elle joue dans "Suits", série du moment. Lui est anglais et fait partie de la famille royale britannique. Si rien ne laissait envisager qu’ils se rencontrent un jour, Meghan Markle et le prince Harry créent la surprise en officialisant leur couple en 2016. Dans une interview accordée à la BBC en 2018, ils confient s’être rencontrés grâce à une amie commune. S’ils taisent son nom, des médias britanniques révèlent qu’il s’agirait de Violet Von Westenholzen, amie d’enfance du prince Harry qui gère les relations publiques de la marque Ralph Lauren. M6 propose ce mercredi 19 août à partir de 21h05 un épisode inédit de "Zone Interdite" intitulé : "Meghan et Harry, la liberté à tout prix". Les téléspectateurs découvriront des témoignages exclusifs. Le documentaire revient sur le départ inattendu du couple aux États-Unis et sa décision de prendre ses distances avec la famille royale.

Une fuite soudaine outre-Atlantique

Le 19 mai 2018, Meghan Markle et le prince Harry s’unissent devant plus de 3 milliards de téléspectateurs et des invités prestigieux. En plus de la famille royale d’Angleterre, Victoria et David Beckham participent à la célébration, tout comme Oprah Winfrey ou encore Elton John. Ils deviennent officiellement le duc et la duchesse de Sussex. Si de nombreuses jeunes filles rêvent d’être à la place de Meghan Markle, des rumeurs évoquent une entente difficile avec des membres de la famille royale, trop de pression, d’obligations. En janvier dernier, la nouvelle tombe : le couple décide de quitter l’Angleterre pour les Etats-Unis et annonce renoncer à son rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique. Un choc Outre-manche.

L’information fait le tour du monde. Depuis, les parents d’Archie ont d’abord emménagé au Canada avant de trouver leur havre de paix en Californie. Si certains médias évoquent l’influence de Meghan Markle sur le prince Harry, le documentaire inédit de "Zone Interdite" tente d’expliquer les raisons de ce départ soudain et les conséquences sans oublier d’évoquer leur nouvelle situation. Des proches de la jeune femme sont interrogés par les journalistes de la chaîne, dont son frère et sa sœur.

