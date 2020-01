Meghan Markle et le prince Harry s'éloignent de la famille royale : Donald Trump soutient la reine Elizabeth II

Le duc et la duchesse de Sussex ont choqué tous les Britanniques ainsi que le monde entier... Meghan Markle et le prince Harry ont décidé de renoncer à leur rôle au sein de la famille royale. Le couple princier a fait une annonce sur son compte Instagram le 8 janvier dernier qui a eu l'effet d'une bombe. Ils ont expliqué : "Nous avons l'intention de renoncer [au rôle de] membres 'senior' de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir Sa Majesté La Reine". Meghan Markle et le prince Harry veulent quitter la Grande-Bretagne afin de s'installer au Canada. Cela a attiré les foudres de la presse britannique et de tous leurs concitoyens qui n'hésitent pas à clasher la mère du petit Archie. Si la Reine Elizabeth II a tenté de calmer cette colère en partageant un communiqué officiel, cela ne semble pas avoir porté ses fruits et même Donald Trump a réagi suite à cette décision choquante.

"Je pense que c'est triste"

Pour le moment, Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, a préféré garder le silence suite à la décision de Meghan Markle et du prince Harry, mais Donald Trump a quant à lui tenu à donner son avis. Le président des Etats-Unis est loin de soutenir le duc et la duchesse de Sussex et s'est dit "attristé" par leur décision. Il a déclaré sur la chaîne conservatrice Fox News, le 10 janvier dernier : "Je pense que c'est triste, vraiment. (...) J'ai tellement de respect pour la reine. C'est une femme extraordinaire. Ce genre de chose n'aurait pas dû lui arriver.". Meghan Markle dont ses amis proches ont fait des révélations fracassantes, et le prince Harry ont semble-t-il choqué et déçu l'opinion publique.

