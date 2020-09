Meghan Markle et le prince Harry sur Netflix : le juteux contrat qu'ils viennent de signer

Meghan Markle et le prince Harry ont pris la décision de quitter la famille royale et de renoncer à leurs fonctions royales, pour pouvoir voler de leurs propres ailes. Cette nouvelle vie loin de la couronne d’Angleterre a été actée avec un départ pour Los Angeles où ils ont vécu tout le début de l’année 2020.

En juillet dernier, les parents du petit Archie sont ensuite devenus propriétaire d’une somptueuse villa située à Santa Barbara. Pour s’offrir cette demeure avec 9 chambres, 17 salles de bains, piscine, salles de cinéma, et maison d’amis, le couple a déboursé 15 millions de dollars. N’oublions pas non plus qu’ils sont actuellement en train de rembourser la reine Elizabeth II pour les millions d’euros dépensés pour la rénovation de Frogmore Cottage, la maison de WIndsor où ils ont vécu après leur mariage.

Pour avoir une rentrée d’argent maintenant qu’ils sont financièrement indépendants, le prince Harry et Meghan Markle viennent de signer un joli contrat. En effet, ce mercredi 2 septembre, plusieurs médias dont le New York Times ont rapporté que les Sussex ont signé un contrat avec Netflix. Les jeunes parents qui viennent de fonder une nouvelle société de production (dont le nom demeure inconnu pour l’instant) et vont ainsi jouer les producteurs et collaborer avec le géant américain du streaming durant plusieurs années.

Meghan Markle et le prince Harry confirme leur partenariat avec Netflix

La presse américaine rapporte que les parents du petit Archie vont produire des documentaires, des docu-séries, des films ou encore des programmes pour enfants qui seront exclusivement diffusés sur Netflix… et pourraient aussi apparaître dans certains de ces projets audiovisuels. Notre but sera de créer des contenus qui informent mais également qui donnent de l’espoir, le couple a-t-il indiqué dans un communiqué. Nos existences, indépendamment l’un de l’autre et en tant que couple, nous ont permis de comprendre la puissance de l’âme humaine, le courage, la résilience et le besoin d’interactions […]. En tant que jeunes parents, créer des programmes familiaux inspirants est également important pour nous."

Si le montant précis du contrat n’a pas encore été révélé, on peut déjà estimer qu’il sera juteux et alléchant, comme c’est très souvent le cas dans ce domaine.

Par E.S.