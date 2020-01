Meghan Markle et le prince Harry : un accord trouvé avec Buckingham

Le "Megxit" est officiel. Mercredi 8 janvier, le prince Harry et Meghan Markle annonçaient prendre des distances avec la Couronne en renonçant à leurs fonctions royales. Ils souhaitaient devenir financièrement indépendants et vivre partagés entre le Royaume-Uni et le Canada. Cette annonce choc a provoqué un raz-de-marée de réactions, parfois virulentes à l’encontre de l’ex-star de la série "Suits". Nombreux ont été les anonymes qui l’avaient accusé de manipuler le duc de Sussex. Dans la foulée, Sa Majesté Elizabeth II avait décidé de réunir les quatre foyers royaux (Son Altesse et les princes Charles, William et Harry) afin de parvenir à un accord au sujet de l’avenir des Sussex. Le prince Harry, toutefois, a dû gérer seul cette crise puisque la jeune maman d’Archie Harrison avait pris la poudre d’escampette et s’était réfugiée au Canada avec son fils.

Un nouveau statut effectif au printemps

Ce samedi 18 janvier, les discussions ont touché à leur fin. Dans un nouveau communiqué mutuel, la Reine d’Angleterre a annoncé que la famille royale était parvenue à trouver un accord avec le prince Harry et son épouse. Personne ne pourra les nommer "Leurs Altesses" : ces derniers renoncent à leurs titres royaux. "Les Sussexes n'utiliseront plus leur titre d'altesse royale étant donné qu'ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale", peut-on ainsi lire. Ils ne sont toutefois pas déchus de leurs titres de duc et de duchesse comme l'expliquent nos confrères de Closer. Meghan Markle et le fils cadet de Lady Di ne recevront également "plus de fonds publics". Le couple s’engage désormais à rembourser la somme de 2,4 millions de livres (2,8 millions d’euros) aux contribuables britanniques. Somme correspondant à celle dépensée pour la rénovation de Frogmore Cottage, là où Meghan Markle et le prince Harry résidaient.

Les jeunes parents auront droit à un nouveau statut effectif "au printemps 2020", puisqu’ils ne représenteront plus formellement la monarque de 93 ans. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille", a ajouté Sa Majesté Elizabeth II. Cette dernière dit "reconnaître" l’impact difficile de la médiatisation sur son petit-fils et son épouse. La Reine se dit ensuite "particulièrement fière de la façon dont Meghan est si rapidement devenue une membre de la famille". Une page se tourne.

Par Laura C-M