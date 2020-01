Meghan Markle et le prince Harry : vers un possible déménagement au Canada ?

Le futur de Meghan Markle et du prince Harry va-t-il s'inscrire au Canada ? Très attachée à ce pays où elle a vécu à Toronto pendant plusieurs années, la duchesse de Sussex vient d'y passer les fêtes de fin d'année avec son époux et leur fils Archie. Un choix qui n'est pas anodin puisque le couple y avait débuté sa romance. De retour au Royaume-Uni pour reprendre leurs obligations royales après six semaines de pause, Meghan Markle et le prince Harry ne quittent pourtant pas des yeux le Canada. Et ils songeraient à y retourner rapidement. "Il est vrai qu'Harry et Meghan passeront pas mal de temps au Canada au cours des prochains mois et éventuellement à l'avenir", a confié une proche du couple, rapporte l'Express.

Meghan Markle et le prince Harry bientôt de retour au Canada ?

Les discussions sur un projet de déménagement pourraient même avoir bientôt lieu avec la reine Elizabeth II. Selon l'amie du couple, Meghan Markle et le prince Harry ont apprécié la tranquillité et la sécurité qu'ils ont eu pendant leur séjour après une année médiatique mouvementée. Alors qu'ils auraient le sentiment d'être mis à l'écart par la famille royale, le duc et la duchesse de Sussex poursuivraient leur propre chemin. Et pourraient également prendre leur distance avec leurs fonctions royales, ajoute cette source. Devant ces commentaires sur le futur de Meghan Markle et du prince Harry qui reste encore flou, le Palais de Buckingham a déclaré au MailOnline, ne pas commenter les "spéculations".

Par Marie Merlet