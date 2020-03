Meghan Markle et prince Harry : comment ont-ils informé Elizabeth II de leur départ ?

Le 31 mars, Meghan Markle et le prince Harry vont officiellement quitter la famille royale. Le début d'une nouvelle vie pour le couple qui s'était installé au Canada en janvier dernier puis a finalement déménagé à Los Angeles, ville de naissance de l'actrice. En trois mois, la famille royale a vécu un véritable changement après l'annonce du couple le 8 janvier sur les réseaux sociaux. Cette annonce qui a surpris tout le monde, l'a également été pour la reine Elizabeth II et le prince Charles.

Harry devait "mettre ses demandes par écrit"

Selon les informations du DailyMail, la reine et son fils ont été informé de cette importante décision seulement quelques jours avant l'annonce du prince Harry et de Meghan Markle. Pour transmettre ce message, le couple l'a d'autant plus fait d'une étonnante manière : par e-mail. "Ils ont compris que Meghan et lui voulaient quelque chose de différent et étaient prêts à les aider, mais c’était compliqué", a révélé une source royale. Si le choix du duc et de la duchesse n'est pas refusé, il a d'abord été demandé au prince Harry "de mettre ses demandes par écrit et de trouver des solutions" à cause de "problèmes comme la sécurité et le financement, les visas et les taxes". Persuadé que sa famille tente de l'empêcher de faire ce qu'il souhaite, le prince Harry a décidé de faire les choses à sa manière avec son annonce surprise.

Par Marie Merlet