Meghan Markle et prince Harry : le pays où ils passeront Noël dévoilé

Meghan Markle et le prince Harry rompt à nouveau avec la tradition. Au château de Sandringham, seront réunis autour de la reine Elizabeth II et du prince Philip, Kate Middleton et le prince William avec leurs enfants George, Charlotte et Louis. Mais le duc et la duchesse de Sussex manqueront autour de la table du réveillon. Présents à ce traditionnel repas ces deux dernières années, ils passeront cette première fête avec leur fils Archie loin de la famille royale.

Un Noël dans un pays bien connu de Meghan Markle

En cette fin d'année, le couple est parti en break de six semaines et a quitté le Royaume-Uni. Si leur destination n'avait pas été confirmée, le pays où ils passeront Noël a été dévoilé. Dans un communiqué, le palais de Buckingham a confirmé les informations du DailyMail : "Comme cela a été rapporté, le duc et la duchesse de Sussex sont en train de passer du temps privé, en famille, au Canada. Ils sont contents de partager le tempérament chaleureux des Canadiens et la beauté de leur paysage avec leur jeune fils". Auprès de Doria Ragland, la grand-mère maternelle d'Archie, comme l'indique le DailyMail, Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas choisi ce pays par hasard puisqu'il leur est familier. "Cette décision de partir au Canada reflète l'importance de ce pays membre du Commonwealth pour le couple. Le duc de Sussex a visité le Canada à de nombreuses reprises au cours des années, et ce pays a également accueilli la duchesse durant sept ans, avant qu'elle ne devienne un membre de la famille royale britannique", a précisé le communiqué. Pendant sept ans, Meghan Markle a vécu à Toronto lorsqu'elle était actrice dans la série "Suits".

