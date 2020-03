Meghan Markle et prince Harry : leurs adieux à la couronne sur Instagram

Meghan Markle et le prince Harry tirent un trait sur leur vie au sein de la famille royale. Ce mardi 31 mars, le couple quitte officiellement la couronne et renonce à ses fonctions royales. Installés à Los Angeles après avoir déménagés du Canada, Meghan Markle et le prince Harry perdent leur titre d'altesses royales et ne seront plus autorisés à utiliser l'appellation "Sussex Royal". Sur le compte Instagram lancé en avril 2019 et qui ne sera donc plus utilisé (tout comme le site SussexRoyal.com), le couple a écrit un message d'adieux aux plus de 11 millions d'abonnés. Dans cette publication symbolique, le couple a d'abord abordé la pandémie de coronavirus dans le monde : "Comme nous pouvons tous le ressentir, le monde semble en ce moment très fragile. Cependant, nous sommes sûrs que chaque être humain a le potentiel et les opportunités de faire la différence - comme on l'observe déjà en ce moment, à travers le monde, dans nos familles, dans nos communautés et en première ligne - ensemble, nous pouvons nous élever pour réaliser cette promesse".

"Nous avons hâte de nous reconnecter à vous"

En regardant vers l'avenir, ils évoquent le rôle qu'ils pourraient jouer : "Ce qui est le plus important désormais est le bien-être et la santé de tous, à travers le monde, et de trouver des solutions à tous les problèmes qui se sont présentés en raison de cette pandémie. Alors que nous cherchons tous le rôle que nous avons à jouer dans cette transition globale et ce bouleversement de nos habitudes, nous nous concentrons sur ce nouveau chapitre pour savoir comment nous pouvons apporter notre contribution". Pour conclure, Meghan Markle et le prince Harry remercient leur communauté qu'ils retrouveront pour d'autres projets prochainement et sous un nouveau nom : "Vous ne nous verrez peut-être plus ici, mais le travail continue. Merci à cette communauté - pour son soutien, l'inspiration qu'elle nous a donné et sa volonté partagée de faire le bien dans le monde. Nous avons hâte de nous reconnecter à vous bientôt. Vous avez été géniaux !".

Par Marie Merlet