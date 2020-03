Meghan Markle et prince Harry : Pourquoi se sont-ils installés à Los Angeles ?

Meghan Markle et le prince Harry ont de nouveau déménagé. Après s'être installé au Canada en janvier dernier, le couple a quitté l'île de Vancouver il y a quelques jours, selon People et The Sun. En pleine crise sanitaire avec la pandémie de coronavirus, ils se sont rendus en Californie avant que les frontières entre le Canada et les Etats-Unis ne ferment le 18 mars. En jet privé, Meghan Markle et le prince Harry ont rejoint Los Angeles avec leur fils Archie pour s'installer dans une "propriété isolée". En respect du confinement ordonné par le gouverneur californien, ils "ne se sont pas aventurés dehors".

Meghan Markle s'installe près de sa mère

Selon une source de The Sun, "le déménagement était prévu depuis un certain temps. Ils ont réalisé que le Canada ne conviendrait pas pour plusieurs raisons et ils voulaient s'installer dans la région de Los Angeles". En Californie, Meghan Markle va pouvoir retrouver sa mère, Doria Ragland, qui y vit ainsi que plusieurs amis. Alors que Meghan Markle relance sa carrière d'actrice avec le documentaire "Elephant", disponible dès le 3 avril sur Disney+, "leur nouvelle équipe d’agents hollywoodiens, de relations publiques et de managers est basée" à Los Angeles, ville où est née l'actrice. Mais un autre motif aurait aussi poussé le couple à déménager rapidement. Selon une source de The Sun, au Canada, Meghan Markle étant une citoyenne américaine, devait payer l'impôt sur ses revenus mondiaux au gouvernement américain et ses revenus canadiens aux autorités du pays.

Par Marie Merlet