Meghan Markle et prince Harry : Une première sortie publique à Miami qui rapporte gros

Dans la plus grande discrétion, Meghan Markle et le prince Harry ont fait leur première apparition publique dans la soirée du jeudi 6 février depuis qu'ils ont renoncé à leurs titres royaux. Le couple a quitté le Canada où il s'est installé, pour rejoindre Miami. Comme l'a rapporté le New York Post, ils ont été invité à une conférence annuelle et privée organisée par la banque JP Morgan. Lors de cet événement où les plus importants clients de JPMorgan et plusieurs grandes fortunes sont présentes, le prince Harry a pris la parole, a confirmé un porte-parole du palais de Buckingham.

Une intervention qui rapporte gros

Au sein du luxueux 1 Hotel South Beach où s'est tenue la soirée, le couple qui a pris son indépendance financière, a pu "entrer en contact avec certaines des personnes les plus riches du monde", selon une source du New York Post. Devant un public de prestige, le prince Harry a prononcé son discours où il a affirmé qu'il ne regrettait pas son choix de s'être mis en retrait de la famille royale. Sa décision a notamment été poussée "en raison du traumatisme qu'il a subi et de la façon dont il ne veut pas que la même chose arrive à sa famille". Traumatisé par le décès de sa mère Lady Diana, le prince Harry a confié suivre une thérapie depuis trois ans, selon une source de Page Six. Pour son intervention, le couple aurait touché une jolie somme selon un expert du DailyMail, entre 500 000 (environ 457 000 euros) et 1 million de dollars. Une nouvelle vie qui rapporte déjà gros.

Par Marie Merlet