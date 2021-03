Meghan Markle : Kate Middleton au plus mal depuis l'interview ?

C'était sans aucun doute l'interview la plus attendue de ce début d'année. Un an après avoir démissionné de leurs fonctions royales, Meghan Markle et Harry ont donné une interview sur les raisons de cette décision inédite dans l'histoire de la monarchie britannique. Durant cette dernière, l'actrice a dévoilé qu'elle avait été victime de racisme, notamment au sujet des inquiétudes au sein du palais sur la couleur de peau du petit Archie.

Des déclarations qui ont évidemment beaucoup fait parler, obligeant le palais de Buckingham Palace à réagir. Michelle Obama s'est également confiée sur ces accusations de racisme ce lundi 15 mars sur la chaîne NBC Today. "Comme je l'ai déjà dit, la race n'est pas une construction nouvelle dans ce monde pour les personnes de couleur, et ce n'était donc pas une surprise d'entendre ces choses. Je pense que la chose que j’espère, et ce à quoi je pense, c’est que c’est avant tout une famille. Je prie pour le pardon et la guérison pour eux afin qu’ils puissent utiliser cela comme un moment propice à l’apprentissage pour nous tous".

"Les gens ont remarqué qu'elle semblait abattue et sur la réserve"

Mais il semblerait que ces déclarations n'aient pas fait réagir que Michelle Obama. En effet, selon certaines informations, Kate Middleton serait au plus mal après les déclarations du couple. Le journal "OK! Magazine" a déclaré que la femme de William "n'est pas en mesure de répondre et ça, Meghan et Harry le savent. Ces derniers jours ont été très durs pour Kate, mais elle s'est relevée et s'est investie dans son travail et ses devoirs royaux la semaine dernière. Les gens ont remarqué qu'elle semblait abattue et sur la réserve. En coulisses, elle était attristée, déçue et blessée. De ce que l'on me dit, il y a différentes versions (concernant l'accrochage au mariage), pas seulement celle qui a été évoquée par Meghan. Kate pensait que tout était réglé, donc en reparler maintenant était humiliant", a confié Katie Nicholl, spécialiste de la royauté.

Par J.F.