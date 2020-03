Meghan Markle : le message fort envoyé par sa robe rouge lors d'un concert à Londres

C’est le 31 mars que Meghan et Harry quitteront officiellement la famille britannique. Le Megxit signifie pour le couple qu’il ne pourra plus utiliser son titre d’altesse royale. Le 8 janvier dernier Meghan et Harry avaient annoncé leur volonté de se mettre en retrait de la royauté et d’élever leur enfant dans un autre cadre. Cette annonce du retour à la vie civile d’un membre de la famille royale britannique avait créé un véritable séisme au sein de la royauté. S’en sont suivi des mois de tractations pour fixer les délais, les droits et devoirs de chacun.

Une tenue inspirée de Melania Trump ?

Ce samedi 7 mars, Meghan et Harry qui vivent désormais au Canada, étaient de retour en Angleterre sans leur petit Archie. Pour l’une de leur dernière sortie officielle en tant que membre de la famille royale, ils sont venus assister à un concert au Royal Albert Hall de Londres dans le cadre du Festival Mountbatten qui marque les commémorations de la fin de la Seconde guerre mondiale. Harry était vêtu de son uniforme militaire de Capitaine général de la marine royale. Pour accompagner la tenue de son mari, Meghan avait choisi une robe rouge longue avec des épaulettes retombant comme une cape de la marque Safiyaa et des escarpins de la même couleur Aquazurra.

Selon Judi James, experte en langage corporel interrogée par The Mirror, ce choix n’est pas anodin. Ce look n’est pas sans rappeler celui de Melania Trump explique l’experte. "Le rouge est la couleur de la passion, de l’amour à la rage", ajoute Judi James. "C’est aussi la couleur de l’uniforme d’Harry ce qui veut dire que les deux se sont coordonnés. Ce n’est pas un signe de quelqu’un qui est timide ou veut se mettre en retrait des spotlights, au contraire, sa tenue suggère quelqu’un qui s’assume et est fier", tranche la spécialiste.

Par Mélanie C.