Meghan Markle : le prince William sort du silence et répond aux accusations de racisme

Le 8 mars dernier, TMC diffusait la fameuse interview de Meghan Markle et de son mari le prince Harry, accordée à Oprah Winfrey. Durant plus d’une heure, les parents du petit Archie ont expliqué pourquoi ils ont décidé de fuir l’Angleterre à la hâte, quelques mois après la naissance de leur fils. Si aujourd’hui, l’ancienne actrice américaine rayonne, elle a révélé qu’elle a souffert du manque de protection de sa belle-fille et des attaques incessantes de la presse anglaise, juste après son mariage avec le prince Harry. De quoi engendrer un mal-être profond et des pensées suicidaires durant sa grossesse.

Bien décidée à rétablir la vérité, Meghan Markle s’est aussi confiée sur sa relation compliquée avec sa belle-sœur Kate Middleton et sur le fait que la question de la couleur de peau d’Archie a été évoquée par plusieurs membres de la famille royale. Des accusations de racisme qui ont choqué l’opinion publique et qui ont poussé la reine à sortir du silence dès le lendemain de l’interview. "Les problèmes mis en avant, notamment ceux liés au racisme, sont préoccupants. Même si certaines versions peuvent varier, nous prenons cela très au sérieux et en discuterons avec la famille en privé", a affirmé la monarque.

Et c’est aujourd’hui au tour du prince William de prendre la parole. Ce dernier s’est exprimé publiquement devant les caméras au cours d’une visite officielle dans une école londonienne pour faire la promotion d’un programme sur la santé mentale des enfants. Accompagné de sa femme Kate Middleton et de son père le prince Charles, William a répondu à deux questions d’un journaliste de Sky News qui se trouvait sur les lieux. "Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste" a simplement assuré le papa de George, Charlotte et Louis. Le prince William a aussi déclaré qu’il n’a pas encore eu l’occasion de parler avec son frère, mais qu’il comptait le faire (via l'AFP).

Breaking: Prince William has become the first member of the royal family to publicly address the race row sparked by Harry and Meghan’s interview. He says he hasn ‘t spoken to his brother yet but will do and royals very much not a racist family. pic.twitter.com/WPtjexzARN