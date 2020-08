Meghan Markle : les cadeaux romantiques du Prince Harry pour son anniversaire

Cinq mois après leur départ officiel de la famille royale, Meghan Markle et le prince Harry continuent d'être sous les feux des critiques. Il y a quelques jours, c'est le témoignage d'un ancien employé qui a, encore une fois, terni l'image du couple.



"C'était un environnement de travail très difficile. La pression était forte et c'était extrêmement stressant... Rien n'était jamais assez bien pour eux, ils voyaient toujours le négatif partout" a déclaré cet employé avant d'assurer que le prince Harry avait une attitude exécrable et qu'il serait manipulé par Meghan Markle...



Pas de quoi déstabiliser le frère du prince William qui était occupé à organiser l'anniversaire de sa bien-aimée. Ce mardi 4 août 2020, Meghan Markle fêtait en effet ses 39 ans et son époux avait tout prévu pour qu'elle passe une agréable journée.

Un anniversaire romantique pour Meghan Markle

"Ils ont passé la journée en famille et le soir, Doria (la mère de Meghan Markle, ndlr) s'est occupée d'Archie pour que Meghan et Harry puissent passer du temps en couple", a déclaré un proche du couple. "Harry a préparé un dîner de trois plats à Meghan, mais Doria l'a aidé avec la préparation", a ajouté le proche des jeunes parents à US Magazine.

Aussi, le prince Harry avait misé sur un cadeau romantique : "Il voulait que le cadeau soit personnel, alors il a surpris Meghan avec un collier qu'il a conçu, et une photo encadrée d'eux deux, qu'il a prise lui-même."



Visiblement devenu adepte du DIY, le fils de Lady Diana avait aussi préparé le gâteau d'anniversaire lui : "Il a préparé un énorme gâteau d'anniversaire au chocolat, recouvert de sucre glace et de ballons.". De quoi combler Meghan Markle qui a certainement prévu de faire une grosse fête pour ses 40 ans.

Par E.S.