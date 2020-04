Meghan Markle : les derniers échanges tendus avec son père dévoilés

Cela fait plusieurs années maintenant que Meghan Markle est fâchée avec son père. Quelques heures avant son mariage, la jeune femme avait même été contrainte de couper les ponts avec son paternel, celui-ci s'étant montré trop bavard avec la presse britannique. En effet, Thomas Markle n'avait pas à hésité faire quelques révélations personnelles au sujet de sa fille et de sa vie d'avant. Et il semblerait que la situation ne soit pas prête de s'arranger.

Alors qu'elle a décidé de couper les ponts avec la presse, Meghan Markle vient de voir les derniers échanges avec son père révélés au grand jour. Le Mail on Sunday a en effet publié une lettre personnelle écrite à son père en 2019 et de nouveaux documents officiels viennent d'être relayés. Il s'agit de SMS de la part de Meghan et Harry tentant d'arranger la situation avant que cela ne dérape.

une réconciliation qui semble compliquée

Le prince Harry aurait donc décidé à l'époque de prendre les choses en main : "Tom, c'est encore Harry ! Vraiment besoin de vous parler. Vous n'avez pas besoin de vous excuser, nous comprenons les circonstances, mais 'parler publiquement' ne va faire qu'empirer la situation", insistait d'abord le prince Harry. "Si vous aimez Meg et que voulez arranger les choses, je vous prie de m'appeler, car il y a deux autres options qui n'impliquent pas de parler aux médias (...). Meg et moi ne sommes pas fâchés, nous voulons juste vous parler."

Face au silence, Meghan Markle essaie à son tour : "J'ai essayé de te joindre tout le week-end (...). Très inquiète de ta santé et de ta sécurité, j'ai pris toutes les mesures pour te protéger, mais pas sûr de pouvoir faire plus si tu ne réponds pas (...). À quel hôpital es-tu ?".

Après quelques échanges peu concluant, la jeune femme joue ses dernières cartes : "Si tu m'aimes, comme tu le dis dans la presse, par pitié arrête. S'il te plaît, laisse-nous vivre nos vies en paix", écrit alors Meghan Markle dans sa lettre, envoyée à l'été 2018. "Papa, j'ai le coeur brisé. Je t'aime. Je n'ai qu'un père. S'il te plaît, arrête de jouer les victimes à la télévision afin que nous puissions réparer le lien qui nous unit. (...) Cesse d'exploiter ma relation avec mon mari."

Par J.F.