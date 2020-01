Meghan Markle : les révélations fracassantes de ses amis proches

C’est la crise à Buckingham Palace depuis le 8 janvier. Ce jour-là, sans en avoir averti au préalable la reine Elisabeth II, Meghan Markle et son mari le prince Harry ont annoncé qu’ils se mettaient en retrait de la famille royale. Selon leur volonté, ils voudraient "travailler pour devenir financièrement indépendants". Dans le communiqué, ils précisent aussi vouloir vivre à la fois au Royaume-Uni et au Canada. La nouvelle a fait l’effet d’une bombe. Mais selon plusieurs amis proches de Meghan Markle interrogés par le "Daily Mail", cette nouvelle n’est pas une surprise.

L’ex-actrice aurait très mal supporté les règles de la royauté

"Son conte de fée princier idéal n’a pas fonctionné comme elle le voulait. Elle pensait qu’elle pourrait avoir le contrôle sur sa façon d’être et elle s’est sentie bridée par les règles royales", estime un de ses proches. Un autre pense qu’elle a monté la tête d’Harry et lui a demandé de choisir entre elle et sa famille. "Il n’a jamais été question pour elle de moderniser la famille royale. Elle a fait semblant de jouer le jeu mais Meghan n’est pas du genre à se taire. Elle a été coupée de ses canaux habituels (Twittter, Instagram) ce qui fait qu’elle ne pouvait pas soutenir les causes qu’elle souhaitait de la manière qu’elle voulait", insiste un vieil ami.

Tous les témoignages rassemblés par le tabloïd anglais laissent à penser que l’ex-actrice a très vite voulu s’émanciper des règles pesantes de la monarchie, à partir du moment où elle n’avait plus son mot à dire. Dernière révélation et pas des moindres, Meghan Markle n’aurait pas supporté les critiques dont elle a fait l’objet récemment. Elle a aussi été très affectée qu’on ne lui demande pas comment elle se sentait dans son nouveau rôle de mère.

Comble de l’ironie, selon une enquête parue dans le quotidien National Post, 61 % des Canadiens interrogés aimeraient que le prince Harry devienne le prochain gouverneur général de leur pays.

Par Mélanie C.