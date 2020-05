Meghan Markle perd une première bataille devant la Cour Suprême de Londres

Meghan Markle n'a pas réagi en personne, mais c'est un véritable camouflet que la Duchesse vient d'essuyer. En effet, la femme d'Harry avait lancé une procédure devant la Cour Suprême de Londres. Elle attaquait plusieurs journaux dont le Mail on Sunday pour avoir publié une lettre adressée à son père. L'ex-actrice de Suits avait écrit à son père, Thomas, avec qui elle est en froid. Mais elle ne s'attendait sûrement pas à ce que ce dernier autorise le journal a en reproduire le contenu. Meghan Markle avait ainsi décidé de poursuivre en justice Associated Newspapers.

Le juge n'a pas relevé de comportement "malhonnête"

La première audience dans ce procès s'est déroulée durant la semaine rapporte le journal The Daily Mirror. L'entreprise Associated Newspapers a demandé à ce que le juge ne tienne pas compte des allégations de Meghan Markle qui estimait que le Mail on Sunday avait "agi de manière malhonnête" et qu'il "était de mauvaise foi". Elle considérait aussi que le journal avait "délibérément attisé le conflit entre elle et son père". Le juge, après avoir instruit le dossier, a pourtant donné raison à l'entreprise de presse.

"Bien que le juge reconnaisse qu'il existe une plainte pour violation de la vie privée et du droit d'auteur, nous sommes surpris de voir que sa décision suggère qu'un comportement malhonnête n'est pas pertinent. [...] Cette violation flagrante du droit de toute personne à la vie privée est évidente et illégale, et The Mail on Sunday devrait être tenu responsable de ses actes", ont rétorqué les avocats de Meghan Markle via un communiqué. La première bataille est perdue pour la duchesse, mais la guerre continue. En effet, la plainte vise plusieurs journaux.

Par Mélanie C.