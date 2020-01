Meghan Markle, "perverse narcissique" ? Elle aurait "isolé" le prince Harry

Le 8 janvier dernier, après un comeback très remarqué suite à une pause de six semaines au Canada, Meghan Markle et le prince Harry annonçaient une décision choc. Celle de prendre leurs distances avec la famille royale. Prêts à devenir financièrement indépendants, le couple souhaite désormais vivre entre le Royaume-Uni et le Canada, leur nouvel havre de paix. À Buckingham mais aussi dans les médias, cette décision a provoqué un véritable séisme. Et malgré la bénédiction de Sa Majesté Elizabeth II, le "Megxit" ne passe pas. La duchesse de Sussex n’en finit plus d’être taclée de toute part, une majorité estimant qu’elle aurait influencé son époux.

"Elle l’a coupé peu à peu de sa famille"

Sur le plateau de "TPMP People", vendredi 17 janvier, l’un des détracteurs de la jeune maman a pris la parole. Il s’agit de Catherine Rambert. La chroniqueuse de Matthieu Delormeau n’y est pas allée avec le dos de la cuillère. "Vous savez, on dit souvent que les hommes sont pervers narcissiques, eh bien moi, selon mon sentiment, c’est une perverse narcissique", a-t-elle lâché en référence à Meghan Markle. D’après elle, l’ex-star de la série "Suits" aurait évincé la famille royale de l’entourage de son mari. "Elle l’a coupé peu à peu de sa famille", a insisté Catherine Rambert. "Elle lui a interdit de faire certaines activités et là, maintenant, elle l’isole de sa famille. Elle n’a pas assumé le fait qu’elle rentrait dans une famille royale", a-t-elle ajouté. Et selon Matthieu Delormeau, qui cite des anonymes, celle qui coulerait de beaux jours au Canada serait prête à demander le divorce du prince Harry après deux ans de mariage. Les affronts s’enchaînent.