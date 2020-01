Meghan Markle : pourquoi elle n'a finalement pas participé à la réunion de crise avec Harry

Le dossier n’est pas près d’être fermé. Lundi 13 janvier, après l’annonce choc de Meghan et Harry, qui ne souhaitent plus honorer leurs devoirs au sein de la famille royale, Elizabeth II avait convoqué tout son petit monde pour une réunion de crise à Sandringham. Un moment sous haute tension qui a finalement débouché sur un accord à l’amiable : une "période de transition" a ainsi été décidée. Dans un communiqué officiel, Sa Majesté s’est par la suite exprimée, avec des mots rarement employés auparavant. Ainsi, Elizabeth II a formulé tous ses regrets quant à la décision des époux Sussex, affirmant qu’elle aurait "préféré qu’ils restent des membres actifs à plein temps". Ce mardi 14 janvier, le Daily Mail fait de nouvelles révélations croustillantes sur les dessous de cette rencontre au sommet. Selon le journal britannique, le prince Harry est arrivé en avance à Sandringham, pressé de s’expliquer face à sa grand-mère et de lui donner sa "version des faits". De son côté, la monarque de 93 ans n’a pas caché sa profonde déception.

Meghan Markle grande absente

Un face à face tendu (auquel ont également assisté le prince William et le prince Charles) qui a duré deux heures et à l’issue duquel la reine a donc autorisé Meghan et Harry à opérer, tout doucement, leur changement de vie entre le Royaume-Uni et le Canada. Et si le duc de Sussex a ainsi pu savourer cette petite victoire, ce fut sans son épouse, restée au Canada près de leur fils Archie. Supposée participer à la réunion par visioconférence, Meghan Markle n’a finalement pas eu son mot à dire, sa présence ayant été jugée "inutile". "En fin de compte, les Sussex ont décidé qu'il n'était pas nécessaire que la duchesse se joigne à la discussion", ont révélé des sources proches au Daily Mail. Pas vraiment dramatique comme situation, puisque Meghan et Harry ont finalement eu gain de cause. A eux la nouvelle vie. Enfin, pas pour tout de suite...

Par Sarah M