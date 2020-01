Meghan Markle : Pourquoi elle renonce à la nationalité britannique

Meghan Markle continue de rompre les liens avec le Royaume-Uni. Alors que l’ancienne actrice et le prince Harry ont pris la décision de se mettre en retrait de la famille royale pour partir vivre une partie de l’année au Canada, les journalistes du Sun ont fait savoir que Meghan Markle a mis fin à ses démarches pour devenir une citoyenne britannique. En mai 2018, après son mariage avec le prince Harry, Meghan Markle avait lancé le processus afin d’acquérir la nationalité britannique. Mais son départ pour le Canada a fait stopper la démarche. Selon les lois de l’immigration britannique, il faut attendre cinq ans pour obtenir la nationalité. Durant ce laps de temps, il est nécessaire d’observer à la lettre la législation selon laquelle Meghan Markle n’aurait pas eu le droit de passer plus de 270 jours hors du Royaume-Uni entre 2020 et 2023, soit pas plus de 90 jours par an. Or en vivant au Canada la moitié de l’année, Meghan Markle ne peut pas respecter cette directive.

Une décision radicale

Une nouvelle qui risque de ne pas plaire aux Britanniques. Depuis sa décision de partir vivre au Canada, Meghan Markle est la cible de nombreuses critiques, à commencer par son propre père Thomas Markle. Ce dernier a accordé ce lundi 27 janvier une interview à Good Morning Britain dans laquelle il n’a pas hésité à tacler sa fille : "Je pense qu’ils ont blessé la reine et tous les membres de la famille royale. Déménager dans un autre pays et continuer à servir l’Angleterre, ça ne marchera jamais, assène-t-il aux deux journalistes du programme télévisé. Je suis un peu embarrassé et je suis vraiment désolé pour la reine. Je pense que l’Angleterre est bien plus libérale que les Etats-Unis. Je ne pense pas que Meghan ait été intimidée, de quelque façon que ce soit, à cause du racisme".

Par Alexia Felix