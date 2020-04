Meghan Markle : pourquoi sa première interview déçoit

Sa première interview était très attendue. Mais elle a rapidement déçu. Dévoilée ce lundi 20 avril dans l'émission "Good Morning America", l'interview de Meghan Markle n'est pourtant pas récente. La duchesse a enregistré l'été dernier cette séquence où elle fait la promotion du documentaire Disney "Elephant". De quoi décevoir alors que la chaîne ABC l'avait vendue comme une interview exclusive. Pour son retour en tant qu'actrice, Meghan Markle a prêté sa voix au documentaire disponible sur Disney+.

Meghan Markle fait de la promotion

"Je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de donner vie à cette histoire d'éléphants. (...) J'ai eu la chance de pouvoir avoir une expérience pratique avec les éléphants dans leur habitat naturel. Lorsqu'on passe du temps à se connecter avec eux et les autres animaux sauvages, on comprend vraiment que nous avons un rôle à jouer dans leur protection et leur sécurité", a-t-elle confié sur son expérience en faisant le lien avec son voyage au Botswana. "J’espère que quand les gens verront le film, ils réaliseront à quel point nous sommes tous connecté, et si nous sommes plus conscients des obstacles à affronter, je pense que nous prendrons soin les uns des autres, de cette planète et de ces animaux d’une tout autre manière", a ajouté Meghan Markle sur ce projet qui ne sera pas le dernier. Installée à Los Angeles avec le prince Harry et leur fils Archie, l'actrice compte bien relancer sa carrière.