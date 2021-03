Meghan Markle : pourquoi son père ne pense pas que "la famille royale soit raciste"

Dans l’interview choc accordée par le couple royal à Oprah Winfrey, Meghan Markle a évoqué les "inquiétudes et conversations […] quant à savoir à quel point sa peau [serait] foncée quand il [naîtrait]", concernant son fils Archie. Des propos racistes et choquants qui auraient circulé à Buckingham Palace et dont aurait été informé le prince Harry, mais auxquels ni la Reine ni le prince Philip n’auraient participé. Face à cette révélation qui secoue la famille royale, le père de Meghan Markle, brouillé avec sa fille depuis plusieurs années, a donné son avis sur la question dans l'émission "Good Morning Britain". Le grand-père d’Archie "ne pense pas que la famille royale britannique soit raciste", mais pense plutôt que ça "n'était qu'une question stupide de quelqu'un".

Un espoir de réconciliation

Le père de Meghan Markle revient également sur sa relation avec sa fille, qu’il n’a pas vue depuis plusieurs années. À son mariage, il n’était pas présent et c’est le beau père de Meghan Markle, le prince Charles, qui l’avait menée à l’autel. Pourtant, Thomas Markle a déclaré à ITV : "Je n'ai jamais cessé d'aimer ma fille. Je ne suis pas toujours d'accord avec les choses que font mes enfants, mais je n'arrête jamais de les aimer". Avec leur déménagement aux Etats-Unis, le couple s’est géographiquement rapproché de Thomas Markle, qui ne perd pas espoir de rencontrer un jour son petit-fils et sa future petite fille. Du côté de la famille du prince Harry, son frère le prince Wiliam a été "attristé et choqué" par cette interview. Espérons que les deux frères retrouveront leur complicité passée et que Meghan renouera des liens avec son père.