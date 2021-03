Meghan Markle : pourquoi son père Thomas a contacté Oprah Winfrey

L’interview de Meghan Markle et du prince Harry accordée à Oprah Winfrey pour la CBS fait toujours couler beaucoup d’encre. En effet, le 7 mars dernier, les parents du petit Archie qui attendent leur deuxième enfant se sont confiés face à l’animatrice star des États-Unis. Lors de cet entretien, Meghan Markle et le prince Harry ont fait de nombreuses révélations. À commencer par le sexe de leur second enfant. Le duc et la duchesse de Sussex attendent une petite fille ! "Avoir un enfant en soi, c’est déjà extraordinaire, mais un garçon et une fille… Qu’est-ce qu’on pourrait demander de plus", a lâché le prince Harry, comblé. Ensuite, les révélations ont été plus sombres. Meghan Markle s’est confiée sur ses pensées suicidaires pendant sa première grossesse. L’actrice de 39 ans avait raconté avoir éprouvé la sensation de "ne plus vouloir être vivante".

"Thomas Markle a remis une lettre à Oprah Winfrey"

Visiblement, Meghan Markle n’est pas la seule à vouloir s’exprimer au micro d’Oprah Winfrey. Selon une information dévoilée par "The Sun", le père de Meghan Markle, avec qui elle est en froid depuis trois ans, a demandé à Oprah Winfrey américaine de l’interroger sur ses conflits avec sa fille. "Thomas Markle a remis une lettre à Oprah lui demandant de le contacter afin qu'il puisse raconter sa version de l'histoire. Ce n'était pas une note pour Meghan et Harry, c'était pour Oprah. Thomas a regardé l'interview qu'elle a faite avec eux et estime qu'il mérite d'avoir son mot à dire", a dévoilé une source proche. Thomas Markle souhaite notamment répondre à sa fille qui l’a accusé de trahison pendant son interview événement. Meghan Markle a en effet confié : "On a appelé mon père et je lui ai demandé s'il avait bien organisé la fausse paparazzade. Il a dit : 'Non, absolument pas !' Je lui ai dit : 'Tu sais, l'institution n'est jamais intervenue pour quoi que ce soit pour nous, mais ils peuvent se lancer et essayer de tuer cette histoire, mais si on fait appel à eux pour cela une seule fois, on ne pourra pas utiliser ce recours pour protéger nos enfants un jour. J'ai besoin que tu me dises la vérité, et si tu me dis la vérité on peut t'aider.' Mais il n'a pas été capable de faire ça. Et cela a résonné en moi, particulièrement en tant que mère". Thomas Markle semble bien décidé à livrer sa version des faits.

Par Matilde A.