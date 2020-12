Meghan Markle remporte un procès contre une agence de paparazzis

Depuis l’arrivée de leur fils Archie, Meghan Markle et le prince Harry sont en guerre ouverte contre les paparazzis pour tenter de protéger leur bébé. Ainsi en avril dernier, le couple qui a décidé de vivre aux Etats-Unis a pris une grande décision puisqu’il ne collabora plus à l’avenir avec plusieurs tabloïds britanniques : "Depuis plusieurs années, des médias savent l'influence qu'ils ont pour prendre pour argent comptant ce qu'ils disent ou ce qu'ils impriment même s'ils savent que leurs articles sont déformés, faux ou tout simplement intrusifs. Quand ce pouvoir s'en amuse sans aucune responsabilité, la vérité qu'on voudrait voir dans cette industrie se retrouve fortement dégradée. Le duc et la duchesse de Sussex ont vu tant de gens qu'ils connaissent mais aussi des parfaits étrangers dont la vie a complètement basculé pour de mauvaises raisons, si ce n'est que la recherche d'informations salaces pour augmenter les revenus publicitaires".

Victoire pour le couple

En plus de cette mise au point, Meghan Markle et le prince Harry avaient pris la décision de porter plainte contre l’agence de paparazzi Splash UK, qui avait pris des photos de la duchesse de Sussex et de son fils Archie lors d’une promenade près de leur domicile. La belle-fille du prince Charles avait alors estimé que les photographes avaient "illégalement envahi" leur vie privée. Et finalement ce vendredi 18 décembre, Meghan Markle a appris qu’elle avait gagné ce procès. Selon The Guardian, "les administrateurs de Splash UK se sont engagés à ce que, si l'entité venait à sortir de l'administration, Splash UK ne prenne plus aucune photo du duc et de la duchesse ou de leur fils à l’avenir". Face à la nouvelle, l’avocate de Meghan Markle a pris la parole : "Ce règlement est un signal clair que le comportement illégal, envahissant et intrusif des paparazzis ne sera pas toléré et que le couple prend ces questions au sérieux - comme le ferait toute famille".

Par Alexia Felix